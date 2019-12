Babyleiche in Dresden gefunden: Mutter festgenommen

Bei einer Untersuchung im Krankenhaus kam heraus, dass eine Frau kurz zuvor ein Kind entbunden hatte. Wenig später fanden Polizisten die Leiche des Babys.

Dresden. Polizisten haben in Dresden einen toten Säugling gefunden. Die Mutter wurde vorläufig festgenommen, wie ein Polizeisprecher am frühen Freitagmorgen sagte. Die 36 Jahre alte Deutsche war am Donnerstagnachmittag in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Eine Untersuchung ergab, dass sie kurz zuvor ein Kind entbunden hatte.

Die Beamten suchten daraufhin mit Hubschrauber und Spürhunden nach dem Baby und fanden die Leiche schließlich im Bezirk Prohlis im Freien. Woran der Säugling starb, war vorerst unklar. Die Mutter musste zunächst zur Behandlung im Krankenhaus bleiben und wurde dort von Polizeibeamten bewacht.

RND/dpa