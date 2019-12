Frauen küssen sich und werden ins Gesicht getreten und geschlagen

Ein lesbisches Paar wird in einer Berliner Straßenbahn brutal von einem Mann attackiert. Bereits auf dem Weg zur Bahn beleidigt er die Frauen, die sich küssen. In der Bahn schubst er sie dann und schlägt und tritt ihnen ins Gesicht.

Berlin. Zwei Frauen sind in Berlin-Alt-Hohenschönhausen attackiert worden, nachdem sie sich geküsst hatten. Ein Unbekannter soll das Paar in der Nacht von Freitag zu Samstag an der Haltestelle Hohenschönhausener Straße/Weißenseer Weg zunächst beleidigt haben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In der Bahn soll er dann eine der Frauen, eine 19-Jährige, zu Boden gestoßen und ihr mehrmals ins Gesicht getreten haben.

Der zweiten Frau im Alter von 18 Jahren schlug er mehrmals ins Gesicht. Der Täter war mit zwei weiteren Männern unterwegs. Sie stiegen an der Haltestelle Konrad-Wolf-Straße/Altenhofer Straße aus. Die Frauen wurden bei der Attacke verletzt, wollten sich aber nicht behandeln lassen.

RND/dpa