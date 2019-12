Sylvie Meis feiert Heiligabend ohne ihren Sohn

In der Liebe läuft es zurzeit bei ihr: Sylvie Meis hat sich mit Niclas Castello verlobt – und will auch mit ihm und ihren Eltern Weihnachten feiern. Nicht dabei sein wird aber ihr Sohn Damian an Heiligabend.

Sylvie Meis (41) hat sich vor einigen Wochen nach nur drei Monaten Beziehung mit Niclas Castello verlobt – und will nun auch mit ihrem zukünftigen Mann Weihnachten feiern. „Wir feiern Weihnachten mit der ganzen Familie in Belgien“, verrät Sylvie Meis dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ihre Eltern Rita und Ron wohnen dort.

Einziger Wermutstropfen: Ihr Sohn Damian (13) wird in diesem Jahr an Heiligabend nicht bei ihr sein, sondern bei seinem Vater Rafael van der Vaart. Doch Sylvie Meis nimmt es gelassen: „Patchwork ist heute ja nichts Ungewöhnliches mehr. Wir machen das also wie viele Familien und teilen uns die Tage auf.“

RND/kiel