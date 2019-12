„Mein Leben brennt ab“: Tuning-Star Philipp Kaess trauert um 1300-PS-Auto

Philipp Kaess gilt als Star der deutschen Autotuning-Szene. Jetzt zerstörte ein Feuer das 1300-PS-Meisterwerk des Langenhageners. Das Trauervideo sehen 1,9 Millionen Menschen, eine Spendenaktion bringt mehr als 100.000 Euro.

Langenhagen. Philipp Kaess aus Langenhagen bei Hannover ist ein Star der deutschen Tuning-Szene. Sein 1300 PS starker und mehr als 300 Stundenkilometer schneller Audi RS 4 war für ihn wie ein Haustier für viele Menschen. Und nun ist der über Jahre aufgemotzte Wagen von ihm gegangen. Er ist abgebrannt, wie Kaess in seinem Youtubevideo „Die RS4 Limo ist von uns gegangen – eine Legende bleibt zurück!“ mit Tränen in den Augen erzählt. Zunächst hatte die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ von dem Fall berichtet.

Wer sich nun wundert über so viel Trauer über einen Gegenstand, kennt die Auto-Tuning-Szene nicht. Unter dem Video von Kaess, das schon mehr als 1,9 Millionen Aufrufe und mehr als 100.000 Likes hat, sammeln sich die Beileidsbekundungen. „Philipp, große Nummer, dass du dich so zeigen magst und deine Worte noch so bewusst wählst. Und das am Morgen danach. Ich glaube ich wäre erstmal eine Woche in Deckung gegangen. Alles Gute“, schreibt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert: „Da sieht man, dass ein Auto für Tuner nicht nur ein Auto, sondern einfach alles ist. Mein Beileid.“

Abschiedsvideo von Philipp Kaess

Doch wie kam es überhaupt dazu, dass Kaess sein Auto verlor? Das erzählt er im Video und zeigt das Autowrack, das von der schwarzen Limousine übrig geblieben ist. Auf einer einfachen Fahrt habe heißes Öl den Unterboden in Brand gesetzt. Der Tuner konnte sich noch aus dem Wagen retten, doch für seinen Wagen kam jede Hilfe zu spät.

Im Video sieht man Kaess seine Trauer deutlich an: „Der Hauptlebensinhalt von mir in den letzten zehn Jahren. Dies Auto war verantwortlich dafür, dass ich bin, wie ich bin“, sagt er darin. „Übertrieben gesagt: Mein Leben brennt gerade ab.“

Spendenaktion für ein neues Auto

Dass mit so einem Verlust in der Auto-Tuning-Szene nicht zu scherzen ist und alle mit ihm trauern, zeigt eine Spendenaktion, die für Kaess ins Leben gerufen wurde – und durch die schon mehr als 100.000 Euro zusammengekommen sind.

RND/hsc