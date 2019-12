Warum ich an Weihnachten zum alten weißen Mann werde

An Heiligabend in die Kneipe? Für unseren Autor undenkbar. Das Fest wird gefälligst so gefeiert wie jedes Jahr, seit über 30 Jahren, zur Not sogar mit Kirchgang. Woher kommt der krampfhafte Wunsch, die Weihnachtstradition zu bewahren?

Hannover. Neulich hat der Kinderliedermacher Rolf Zuckowski der dpa ein Interview gegeben und sich darin auch zum Thema Weihnachten geäußert. Er feiere das Fest ziemlich traditionell, so Zuckowski. Und er lehne es ab, „anstatt Weihnachtsmarkt und Weihnachtsfest etwa Wintermarkt beziehungsweise Winterfest zu sagen“. Und er wäre traurig, „wenn wir nicht mehr Weihnachten sagen dürften“.

Wie das Idol meiner Kindheit auf so etwas kommt? Keine Ahnung. Schließlich hat noch nie irgendjemand gefordert, dass man nicht mehr Weihnachten sagen darf – und das Märchen mit dem Wintermarkt glaubt höchstens noch Erika Steinbach. Aber seine Aussagen ließen mich dazu hinreißen, ihn auf Twitter mit dem Satz „Ok, Boomer“ zu beleidigen.

Eine Kurzschlussreaktion. Denn wenn ich ehrlich bin, ist mir die Einstellung von Rolf Zuckowski gar nicht so fremd. Gerade an Weihnachten verharre ich so sehr in alten Traditionen, dass in mir der sogenannte „alte weiße Mann“ durchbricht. Ein verstörendes Gefühl, aber auch irgendwie schön.

Keine Kneipe an Heiligabend

Ein Beispiel: Mein Weihnachtsfest wird gefälligst mit der Familie gefeiert. So wie früher als Kind. Mit meinen Eltern, mit meiner Schwester. Ein Kneipenbesuch an Heiligabend, wie es für einige meiner Freunde dazugehört, ist, ist für mich ein No-Go und wird selbstverständlich abgesagt. Zur besinnlichen Zeit will ich keine Kneipen sehen und meine Freunde schon gar nicht. Ich will familiäre Besinnlichkeit.

Naht der 24. Dezember, steige ich ins Auto (ja, ins Auto – nicht in die Bahn. Greta, hör gut zu!), werfe „Driving Home for Christmas“ an (auf Spotify – aber nur, weil es Kassetten nicht mehr gibt) und zockele aus der Großstadt in Richtung münsterländische Einöde, wo im besten Fall schon ein bisschen Schnee auf mich wartet. Dieser Weg nach Hause gehört für mich zu den schönsten Erlebnissen in der Weihnachtszeit.

An Heiligabend wird gekocht, und zwar immer das gleiche – seit Jahrzehnten. Damit das auch so bleibt, schreibe ich oftmals sogar meiner Mutter eine Nachricht und frage, ob sie auch an Zutat X und Y gedacht hat.

Nächste Eskalationsstufe: Kirche

Zum Fest eiert in der Anlage meiner Eltern jedes Jahr die gleiche CD mit Panflöten-Weihnachtsliedern, und wehe, es ist eine andere. An den Weihnachtstagen wird „Kevin allein zu Haus“ geguckt, obwohl ich den Inhalt des Films inzwischen mitsprechen kann. Während dieser Zeit steht das Handy auf „Nicht stören“ und der Magen irgendwann quer – dank der übertrieben vielen Kinderschokolade.

Inzwischen geht mein Wunsch nach überschwänglicher Weihnachtstradition sogar so weit, dass ich kürzlich schon mal darüber nachgedacht habe, an Heiligabend in die (ogottogott, halten Sie sich fest) Kirche zu gehen. Wohl wissend, dass ich beim Betreten des Gebäudes vermutlich in Flammen aufgehen würde.

Mit diesen verhaltensauffälligen Symptomen bin ich offenbar nicht allein: Eine aktuelle Umfrage der Bundeswehr-Universität in München hat ergeben, dass vor allem junge Menschen in diesem Jahr an Heiligabend in die Kirche gehen wollen, nämlich mindestens 31 Prozent.

Woher kommt der Wunsch nach Traditionen?

Ich habe die Vermutung, dass der krampfhafte Wunsch, das Traditionelle zu bewahren, in den vergangenen Jahren zugenommen hat. Erstaunlich ist jedoch, dass dieser Wunsch ausschließlich an den Weihnachtstagen zu bestehen scheint.

An 362 Tagen im Jahr sind mir traditionelle Feste nämlich genauso egal wie das Festhalten an irgendwelchen anderen Bräuchen. An Weihnachten jedoch fällt meine trotzig-egale Anti-Mainstream-Welt in sich zusammen und die Lichterkette wird auf die höchste Stufe gestellt.

Warum ist das so? Warum passiert mir das? Vielleicht weil uns die Schnelllebigkeit unserer Zeit doch alle irgendwie ein kleines bisschen überfordert. Und weil ein traditionelles Weihnachtsfest nun mal so wunderbar entschleunigt.

Vielleicht, weil angesichts von Krisen in der Welt, Krankheiten und Älterwerden ein friedliches Weihnachtsfest gar nicht mehr so selbstverständlich ist wie noch zu Kinderzeiten. Vielleicht aber auch nur, weil es endlich einen plausiblen Grund gibt, sehr viel Kinderschokolade zu essen und „Kevin allein zu Haus“ zu gucken.

Also, Rolf Zuckowski: I feel you. Irgendwie. Zumindest an diesen drei Tagen. Frohe Weihnachten.

Von Matthias Schwarzer/RND