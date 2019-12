Überraschung für Mariah Carey: Dutzende Stars singen “All I Want For Christmas”

Katy Perry, John Travolta und Heidi Klum: Zum 25-jährigen Jubiläum von “All I Want For Christmas Is you” haben dutzende Prominente Videos aufgenommen, die sie beim Singen des Songs zeigen. Carey zeigte sich von der Geste gerührt.

Los Angeles . Rund 50 Prominente, darunter Heidi Klum, Ariana Grande und Kim Kardashian West, sind in einem neuen Musikvideo zu Mariah Careys „All I Want For Christmas Is You“ zu sehen. „Das ist eines der besten Weihnachtsgeschenke, die ich jemals bekommen habe“, bedankte sich Carey am Montag (Ortszeit) auf Twitter bei ihren „Freunden und Lieblingskünstlern“. „Ihr habt mir ein großes Lächeln aufs Gesicht gezaubert.“

Der Song feiert 25-jähriges Jubiläum

In dem Clip bewegen die Stars, darunter auch Sängerin Katy Perry, die Schauspieler Ryan Reynolds und John Travolta, sowie Moderator James Corden, zu dem Weihnachtssong ihre Lippen. Klum tanzt dabei mit Sonnenbrille und im Blumenkleid.

Der moderne Weihnachtsklassiker der US-Sängerin feiert in diesem Jahr 25-jähriges Jubiläum und schaffte es erstmals auf den ersten Platz der US-Charts. Erst vergangene Woche hatte die 49-Jährige ein neues Video zu ihrem Hit veröffentlicht, in dem auch ihre achtjährigen Zwillinge Moroccan und Monroe zu sehen sind.

RND/dpa