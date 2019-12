Tierbaby im Dortmunder Zoo: Große Ameisenbären bekommen Nachwuchs

Nachwuchs im Dortmunder Zoo: Die Große Ameisenbär-Dame Zenobia hat ihr drittes Junges bekommen. Auch das Geschlecht steht bereits fest.

Dortmund. Typisch für ihre Art kletterte sie am ersten Tag ihres Lebens sofort auf den Rücken der Mama: Im Zoo Dortmund haben die Großen Ameisenbären eine Tochter auf die Welt gebracht. Fotos des Jungtiers und von Mutter Zenobia direkt nach der Geburt am vergangenen Mittwoch (18. Dezember) postete der Zoo nun auf Facebook. Beide Tiere seien wohlauf, teilte ein Sprecher des Zoos am Dienstag mit: „Die Mutter kümmert sich auch sehr gut und ist sehr entspannt“. Es sei ihr drittes Kind, allerdings das erste mit Vater Antebus. Zuvor hatte „Bild“ berichtet.

Das Neugeborene mit einem Gewicht von etwa 1700 Gramm und der charakteristischen langen Schnauze ist den Angaben zufolge der 64. Ameisenbär, der im Dortmunder Zoo zur Welt gekommen ist. In Fachkreisen gelte der Zoo als „Welthauptstadt der Ameisenbären“. In den kommenden Tagen soll der Nachwuchs einen Namen bekommen.

RND/dpa