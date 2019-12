Adel Tawil: „Ich gehöre nicht zu denen, die der AfD den Mittelfinger zeigen“

Adel Tawil hat gerade sein drittes Soloalbum „Alles lebt“ veröffentlicht. Darin geht es neben der Geburt seines Sohnes auch um Flüchtlinge und Rassismus. Doch in einem Interview bringt der Musiker auch Verständnis für Mitglieder populistischer Gruppierungen auf.

Adel Tawil hat gerade sein neues Album mit dem Titel „Alles lebt“ herausgebracht. In den Songs verarbeitet er unter anderem die Geburt seines Sohnes, es geht aber unter anderem im Song „Wohin soll ich gehen“ auch um Menschen, die in Deutschland zu Hause sind und trotzdem immer wieder zu hören bekommen, dass sie hier nicht hingehören. Adel Tawil selbst ist Sohn eines Ägypters und einer Tunesierin und in Berlin-Siemensstadt aufgewachsen.

„Bei uns gab es keine Ressentiments“, sagt er im Interview mit der „Leipziger Volkszeitung“ (LVZ) über sein Aufwachsen. „Aber heute geht es rauer zu. Das macht mir Sorgen. Durch den rauen Jargon von gewissen Politikern fühlen sich radikale und populistische Kräfte legitimiert, noch lauter zu sein. Es entwickelt sich momentan in eine unschöne Richtung.“

Adel Tawil diskutiert auch mit populistischen Gruppierungen

Seine Begründung für diese Entwicklungen: „Wir hätten diese Diskussion nicht, wenn 800.000 Schweden nach Deutschland eingewandert wären. Es ist die Angst vor dem Anderssein.“ Er wolle Populisten mit dem Song die Frage stellen: „Wohin soll ich deiner Meinung nach gehen?“, erzählt Adel Tawil der LVZ. „Ich bin hier geboren, ich liebe dieses Land, ich esse deutsch, ich denke deutsch. Ich singe sogar auf deutsch. Die meinen ja auch mich damit, wenn sie auf den Straßen skandieren: „Geht ihr alle nach Hause!““

Er diskutiere auch ab und an mit populistischen Parteien oder Gruppierungen wie AfD und Pegida, sagt Adel Tawil der LVZ. „Dann merke ich, dass da eine Angst vor Flüchtlingen besteht. Ich kann das nachvollziehen. Ich gehöre nicht zu denen, die der AfD den Mittelfinger zeigen. Diese Partei ist demokratisch gewählt worden.“ Nicht jedes AfD-oder Pegida-Mitglied sei radikal, es seien auch Menschen dabei, die mit der allgemeinen Entwicklung überfordert seien. „Darauf möchte ich aufmerksam machen. Man kann das auch anders lösen, indem man aufeinander zugeht“, so Adel Tawil.

