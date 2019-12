Rentnerin stürzt mit Rollator und wird von Auto überfahren

Tragischer Unfall in der Oberpfalz: Eine 68-Jährige ist beim Überqueren der Straße mit ihrem Rollator gestürzt. Ein herankommendes Auto konnte nicht mehr bremsen und überrollte die Frau. Sie starb noch vor Ort.

Schnaitenbach. Eine gehbehinderte Frau ist im Landkreis Amberg-Sulzbach beim Überqueren einer Straße gestürzt und dann von einem Auto überrollt worden. Die 68-Jährige starb an Heiligabend noch an der Unfallstelle in Schnaitenbach, wie die Polizei mitteilte.

Sie hatte die Fahrbahn demnach mit ihrem Rollator außerhalb eines Fußgängerüberwegs betreten.

