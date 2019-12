Schwester von George Michael stirbt am Todestag ihres Bruders

Vor drei Jahren starb am ersten Weihnachtstag der Popstar George Michael. Nun soll an seinem dritten Todestag seine Schwester Melanie Panayiotou (55) tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden sein.

London. Popstar George Michael starb vor drei Jahren am ersten Weihnachtstag. Nun soll seine Schwester Melanie Panayiotou übereinstimmenden britischen Medienberichten zufolge am dritten Todestag ihres Bruder – dem ersten Weihnachtstag diesen Jahres – tot aufgefunden worden sein. Sie starb demnach mit nur 55 Jahren.

So soll die 55-Jährige laut „The Sun“ tot in ihrem Zuhause im Norden Londons von ihrer älteren Schwester Yioda gefunden worden sein. Die Zeitung beruft sich dabei auf Angaben der Polizei. Der Tod werde von der Polizei als nicht verdächtig eingestuft, heißt es. Ein Obduktionsbericht werde noch angefertigt.

George Michael starb an Herzleiden und Fettleber

George Michael war vor drei Jahren an Herzleiden und einer Fettleber verstorben. Sein Lebensstil könnte bei seinem frühen Tod eine Rolle gespielt haben.

RND/hsc