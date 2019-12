Mann und Kinder ertrunken – Witwe widerspricht: “Irgendwas mit dem Pool stimmte nicht!”

Drei Tage nach dem schrecklichen Familienunglück, bei dem drei Menschen ertranken, meldet sich nun die Mutter und Witwe zu Wort.

Madrid. Drei Tage nach dem tragischen Familienunglück, bei dem ein Mann und zwei seiner Kinder in einem spanischen Hotelpool ertranken, meldet sich nun die Mutter und Witwe mit einem offiziellen Statement zu Wort und widerspricht in mehreren Punkten den bisherigen Berichten.

Zunächst bedankte sich Olubunmi Diya für die große Anteilnahme und Unterstützung, die ihrer Familie nach der Tragödie widerfahren sei. Dann schildert die Witwe, dass alle am Boden zerstört seien: „Wir sind tief erschüttert, traurig und kämpfen noch damit, zu glauben, dass sie gegangen sind.“

Opfer konnten wohl doch schwimmen

Danach listet Diya acht Punkte auf, die ihrer Meinung nach in der Berichterstattung nicht korrekt sind. Als ersten und wichtigsten Punkt erklärt sie: „Die drei konnten schwimmen. Wir haben weder der Polizei oder sonst jemandem erzählt, dass die getöteten Familienmitglieder nicht schwimmen konnten.“ Auch sei die gesamte fünfköpfige Familie zusammen beim Pool gewesen und alle waren dabei, als der Unfall passierte. Die ältere Schwester sei nicht unbeaufsichtigt gewesen. Alle hätten sich an die Regeln gehalten, die am Pool angebracht waren.

Ihre beiden Kinder Comfort (9) und Praise-Emmanuel (16) hätten die Stufen benutzt, um in den Pool zu gelangen. Aber als sie dann plötzlich in der Mitte waren, konnten sie mit eigenen Kräften nicht mehr herauskommen und hätten nach Hilfe gerufen. Die Witwe erinnert sich an die nächsten schrecklichen Minuten: „Mein Ehemann nahm die Stufen in den Pool, um den beiden zu helfen. Währenddessen rannte ich zu den umliegenden Apartments, um Hilfe zu holen.“ Doch als endlich Hilfe kam, seien die drei bereits alle unter Wasser gewesen.

Ihre Schlussfolgerung lautet: „Ich glaube, dass irgendwas mit dem Pool nicht stimmte, das es für sie (ihre drei Familienangehörigen; Anmerkung der Redaktion) zu dem Zeitpunkt schwierig machte zu schwimmen.“ Bisher würden die Ermittlungen der spanischen Polizei immer noch andauern und noch hätte die Familie keine neuen Informationen erhalten.

