„Game of Thrones”: Andrew Dunbar überraschend gestorben

Trauer bei der „Game of Thrones”-Familie: Andrew Dunbar ist tot. Er starb in seiner Wohnung in Belfast. Schauspieler und Fans zeigten sich entsetzt.

Der kanadische Schauspieler Andrew Dunbar ist tot. Er starb Heiligabend in seiner Wohnung in Belfast, berichtet das Portal „Belfast Live“. Der Darsteller hatte bei der populären HBO-Serie „Game of Thrones“ als Körperdouble von Theon Greyjoy gearbeitet, der von dem Schauspieler Alfie Allen gespielt wird. Darüber hinaus trat er als Verbündeter von John Snow bei der Schlacht der Bastarde in der sechsten Staffel der Serie auf. Ein Gedenkgottesdienst soll am Montag in der Ballywillan Presbyterian Church in Portrush im Norden Irlands stattfinden. Laut Medienberichten wurde Dunbar nur Mitte 30.

Schockiert und traurig

Die Agentur The Extras Dept erklärte via Facebook: „Zu sagen, wir seien schockiert und traurig über Andrew Dunbars Tod, ist eine Untertreibung.“ Er wird als „vielseitig“ und „talentiert“ gelobt. Der Post endet mit den Worten: „Vor allem aber wird uns seine freundliche Seele und ansteckende Persönlichkeit in Erinnerung bleiben. Vielen Dank für alles, was du für uns getan hast, Andrew. Wir werden dich sehr vermissen.“

RND/ma