USA: Mindestens zwölf Tote bei Abstürzen in Indiana und auf Hawaii

Bei zwei Absturz-Tragödien kamen in den USA mindestens zwölf Menschen ums Leben, darunter vermutlich drei Kinder aus der Schweiz. In Indiana stürzte ein Kleinflugzeug mit acht Menschen an Bord ab, auf Hawaii ein Helikopter mit sieben Insassen.

Lafayette/Honolulu. Beim Absturz eines kleinen Passagierflugzeugs im US-Bundesstaat Indiana sind nach Angaben der örtlichen Feuerwehr mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Eine Person habe überlebt und werde im Krankenhaus behandelt, sagte Feuerwehrchef Robert Benoit am Samstag vor Journalisten. Das Flugzeug sei nach dem Start in der Stadt Lafayette aus bisher ungeklärter Ursache abgestürzt. Drei Menschen seien infolge des Absturzes verletzt worden und würden ärztlich behandelt, sagte Benoit weiter.

Dem örtlichen Fernsehsender KLFY zufolge war die Piper Turboprop-Maschine am Samstagmorgen auf dem Weg zu einem Flughafen bei Atlanta im Bundesstaat Georgia gewesen. Feuerwehrchef Benoit sagte, die zuständigen Bundesbehörden würden die Ermittlungen zur Unglücksursache übernehmen. Indianas Gouverneur John Bel Edwards sprach den Angehörigen der Opfer über Twitter sein Beileid aus.

Drei Kinder aus der Schweiz sterben bei Unglück auf Hawaii

Auf Hawaii kam es ebenfalls zu einer Absturz-Tragödie, sieben Menschen verloren dabei ihr Leben. Ein Ausflugs-Hubschrauber stürzte aus noch unbekannten Gründen am Donnerstag in einem bergigen und schwer zugänglichen Gebiet abgestürzt ist. Inzwischen wurde bekannt, dass es sich bei den Insassen neben dem Piloten um zwei US-Amerikanerinnen und eine vierköpfige Familie aus der Schweiz handelt. Unter den Opfern sind drei Kinder im Alter von 10 bis 13 Jahren.

RND/dpa/msk