Feuer im Führerhaus: Pförtner rettet verletzten Mann aus LKW

Ein Mann wird schwer verletzt, als sein Lastwagen am Rostocker Überseehafen plötzlich Feuer fängt. Ein Wachmann wird auf den Brand aufmerksam und rettet den Mann, der mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik kam.

Rostock. Bei einem Feuer im Führerhaus eines Lastwagens wurde ein Mann im Rostocker Überseehafen lebensgefährlich verletzt. Ein Wachmann sei in der Nacht zum Sonntag auf das Feuer in dem parkenden Wagen aufmerksam geworden, teilte ein Polizeisprecher am Morgen mit.

Laut „Ostsee-Zeitung“ griff der Pförtner beherzt ein und zog den Verletzten aus dem Führerhaus. Daraufhin habe er die Flammen am Körper des Mannes gelöscht und die Rettungskräfte verständigt.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar, die Beamten untersuchen unter anderem einen Gaskocher, der in der Nähe des Unglücksortes gefunden wurde. Der lebensbedrohlich verletzte Mann, mutmaßlich der Fahrer des Lasters, kam in ein Krankenhaus. Noch in der Nacht wurde er in eine Spezialklinik verlegt. Der Retter zog sich leichte Handverletzungen zu.

RND/OZ/dpa