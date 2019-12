Herzogin Meghan und Prinz Harry: Planen sie ihre eigene Zeitung?

Prinz Harry und Herzogin Meghan scheinen große Pläne zu haben: Sie haben die Marke Sussex Royal für über 100 Waren und Dienstleistungen eintragen lassen. Die Markenanmeldung umfasst unter anderem Bücher, Kalender, Poster, Stifte, Zeitschriften und Zeitungen. Eine eigene royale Zeitung wäre damit möglich.

Seit Sommer 2019 widmen sich Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) ihren eigenen Wohltätigkeitsprojekten. Das Ehepaar ist bekanntlich aus der gemeinsamen Royal Foundation mit Prinz William (37) und Herzogin Kate (38) ausgetreten. Ihre neuen Pläne sind bisher aber noch nicht wirklich bekannt. Beim Intellectual Property Office, dem britischen Patent- und Markenamt, haben sie allerdings bereits am 21. Juni 2019 „Sussex Royal the Foundation of the Duke and Duchess of Sussex“ eintragen lassen. Die offizielle Nummer lautet UK00003408521. Die Markenrechte sind umfassend.

Wollen sie eine eigene Zeitung herausbringen?

Ein Blick in die Liste der „Waren und Dienstleistungen“ lässt vermuten, dass die Royals einiges vorhaben (könnten). Die Markenanmeldung umfasst unter anderem Bücher, Kalender, Poster, Stifte, Zeitschriften und Zeitungen. Eine eigene royale Zeitung wäre damit möglich. Auch Hosen, Kleider, Mützen, Schlafanzüge, Schuhe und Socken sind gelistet. Somit wäre eine royale Modelinie denkbar. Doch damit nicht genug.

Wohltätigkeitskampagnen sind ebenso aufgeführt wie Beratungsdienste, sportliche Aktivitäten, Tagungen, Ausstellungen, Kurse, Vorträge, Seminare und Workshops. Sogar Gesundheits- und Wellnesstraining sowie Nachrichtenberichterstattung haben sich Meghan und Harry gesichert. Was davon sie mit Sussex Royal umsetzen werden, bleibt abzuwarten.

RND/spot/cam