Feuerwerks-Debatte: So äußert sich Sophia Thomalla dazu

Feuerwerk verbieten oder lieber nicht? In diese Diskussion hat sich nun auch Sophia Thomalla eingemischt. Sie postete ein Bild von sich auf einer Rakete – mit einem klaren Statement dazu.

Soll Feuerwerk verboten werden oder doch lieber nicht? Zu dem Thema sind hitzige Diskussionen entbrannt. Auf der einen Seite stehen unter anderem Klimaschützer und Tierliebhaber, auf der anderen Seite Feuerwerksfreunde und Verbotsgegner.

In diese Debatte hat sich nun auch TV-Sternchen Sophia Thomalla (30) mit einem Bild auf Instagram eingemischt. Zu sehen ist sie darauf in knapper Bekleidung auf einer Rakete vor Weltraumhintergrund. Dazu schreibt sie: „Bin auch dafür. Raketen sollten eindeutig verboten werden.“ Geschossen hat das Foto Starfotografin Ellen von Unwerth.

Etwas ironisch wirkt die Botschaft zwar mit dem Bild dazu – doch das ist wohl Thomallas Art. In einem darauf folgenden Bild ist Thomalla auf einem Dach in Berlin zu sehen – in knapper Short, oberfreiem Top und roten Overknee-Stiefeln. Ihr ironisches Statement dazu: „Hot pants and sunglasses on New Years, but nope there’s no climate change.“ („Hotpants und Sonnenbrille an Silvester, aber nein, es gibt keinen Klimawandel.“

