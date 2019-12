Schauspieler Florian Martens genervt über “Political Correctness”

Florian Martens (“Ein starkes Team”) fühlt sich durch politische Korrektheit am Filmset behindert. “Political Correctness, Gender-Mainstreaming, jetzt ist auch noch MeToo dazu gekommen”, so der 60-Jährige in einem Interview. Vieles davon hält Martens für “total überzogen”.

Berlin. Der Schauspieler Florian Martens (60, „Ein starkes Team“) fühlt sich durch Political Correctness bei Fernsehaufnahmen teilweise behindert. „Man muss mehr aufpassen als früher. Es gibt Begriffe, die die Arbeit erschweren – die gab’s teils noch gar nicht, als wir 1994 mit „Ein starkes Team“ angefangen haben“, sagte Martens der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg in einem Interview zum 25. Geburtstag der ZDF-Samstagabend-Krimireihe.

„Political Correctness, Gender-Mainstreaming, jetzt ist auch noch MeToo dazu gekommen. Natürlich ist es gut, wenn manche Aspekte zum Beispiel Frauen freier machen. Doch anderes erscheint mir total überzogen.“

Studierende statt Studenten

So werde beim Drehen peinlichst genau Schleichwerbung vermieden, erzählte der Berliner TV-Star. „Man muss alles abkleben. Cola, Bier, Zigaretten, Sonnenbrillen, Computer – alle Markennamen sind erfunden. Und man wird angehalten, nicht mehr „Studenten“ zu sagen, sondern „Studierende““, klagte Martens.

Auch inhaltlich seien die Fernsehmacher vorsichtiger geworden. „Manchmal ist mir im Verhör, wenn Gefahr im Verzug war, schon mal die Hand ausgerutscht. Und dann habe ich zwar einen Anpfiff von meiner Film-Chefin bekommen – aber ich durfte es drehen. Heute kann man das gar nicht mehr machen.“

Zum Jubiläum der beliebten Reihe ist Martens am Sonnabend (4. Januar 2020) um 20.15 Uhr in der Episode „Abgetaucht“ wieder neben Stefanie Stappenbeck als urwüchsiger Berliner Kripomann zu erleben, die Regie führt Roland Suso Richter.

