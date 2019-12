Jan Fedder ist tot: „Großstadtrevier“-Legende gestorben

Der Schauspieler Jan Fedder ist tot. Der Star aus dem Großstadtrevier starb im Alter von 64 Jahren in Hamburg. Fedder war an Krebs erkrankt.

Hamburg. Jan Fedder ist tot. Der Schauspieler, der vor allem durch das „Großstadtrevier“ bekannt wurde, starb im Alter von 64 Jahren. „Um 18.47 ist der Hamburger Ehrenkommissar Jan Fedder tot in seiner Wohnung gefunden worden“, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

Fedder war lange an Krebs erkrankt. In einer Talkshow mit Reinhold Beckmann hatte der Schauspieler im vergangenen Jahr gesagt: „Krebs, Brüche, Entzündungen. Alles, was man kriegen kann, hatte ich. Mein Körper war zeitweise so schwach, dass ich nicht mal mehr den Telefonhörer abnehmen konnte.“

Fedder muss Dreh wochenlang aussetzen

Die Diagnose damals war ein Mundhöhlenkarzinom. Nach einer Zungenoperation, bei der die Ärzte einen Teil des Organs entfernten, musste sich der Schauspieler 30 Bestrahlungen unterziehen. Fedder damals: „Das war die schlimmste Zeit meines Lebens, weil ich keine Kraft mehr hatte.“

Im September war bekannt geworden, dass Fedder die Dreharbeiten zum „Großstadtrevier“ für mehrere Wochen unterbrechen musste. Grund war damals eine Sprunggelenksverletzung, die er sich bei einem Sturz zugezogen hatte.

Kinofilme und Synchronrollen

Fedder war bei TV-Zuschauern in seiner Rolle als Dirk Matthies im „Großstadtrevier“ besonders beliebt. Seit 1992 war er in dem ARD-Dauerbrenner als Hamburger Polizist zu sehen. Auch für vier Siegfried-Lenz-Verfilmungen stand er vor der Kamera – für seine Darstellung in „Der Mann im Strom“ erhielt er 2006 den Deutschen Fernsehpreis.

Seine erste große Rolle hatte Fedder auf der Leinwand: In Wolfgang Petersens Klassiker „Das Boot“ (1981) spielte er Bootsmaat Pilgrim. Ausflüge ins Kino unternahm Fedder später selten, das Fernsehen wurde zu seinem Metier. In mehr als 400 Produktionen war er mit von der Partie und machte mit unverwechselbarer Stimme und Akzent norddeutsche Charaktere zu seinem Markenzeichen. Die NDR-Serie „Neues aus Büttenwarder“ mit Fedder als Bauer Brakelmann und Peter Heinrich Brix als dessen Kumpel „Adsche“ wurde vor allem im Norden Kult.

Der auf St. Pauli aufgewachsene Sohn eines Kneipenbesitzers war ein waschechter Hamburger Jung. Er galt als Volksschauspieler – und das „mit Fug und Recht“, wie Fedder einmal selbst sagte.

RND/msc/dpa

Hamburg 24 03 2015 Jan Fedder Shooting to TV Series Metropolitan area with Jan Fedder 24 03 2015 Hamburg