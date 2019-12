Nach Leonardo DiCaprio: Topmodel Toni Garrn hat sich wieder einen Schauspieler geangelt

Topmodel Toni Garrn hat nicht nur einen neuen Freund, sondern ist seit Heiligabend auch schon verlobt.

Schon seit Monaten wurde gemunkelt, dass Topmodel Toni Garrn (27) einen neuen Freund hat. Doch jetzt machte die Hamburgerin ihre neue Liebe via Instagram öffentlich und verriet, dass sie bereits verlobt ist. Dort schrieb sie: „Heiligabend hat mich die Liebe meines Lebens überrascht und gefragt, ob ich für immer bei ihm sein will. An dem Tag, an dem ich ihn getroffen habe, hat sich mein Leben geändert. Er hat mir gezeigt, was wirklich Liebe ist – ich kann es gar nicht abwarten, (fast) jeden Tag mit dir zu verbringen.“

Größere Bekanntheit hatte Garrn 2013 erlangt, als sie knapp zwei Jahre lang die Freundin von Hollywoodstar Leonardo DiCaprio war. Nach DiCaprio war die blonde Schönheit zwei Jahre lang mit dem US-Basketballer Chandler Parsons zusammen, ehe sie sich nun wieder einen Schauspieler angelte.

Der Neue heißt Alex Pettyfer (29), man kennt ihn hierzulande vor allem aus den beiden Kinofilmen „Ich bin Nummer Vier“ (2011) und „Magic Mike“ (2012). In der letzten Zeit war es wieder etwas ruhiger um ihn geworden. Das dürfte sich mit seiner neuerlichen Verlobung wieder ändern.

