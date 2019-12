Familiendrama im Rostocker Stadtteil Dierkow. Am Dienstagmorgen kam ein etwa 35 Jahre alter Mann zum Polizeipräsidium Rostock und gab dort an, soeben seine beiden Eltern getötet zu haben. Die Polizeibeamten fuhren zur elterlichen Wohnung in einem Plattenbau in Dierkow und fanden dort nach Öffnung der Tür tatsächlich zwei Leichen vor. Eine im Flur, eine im Schlafzimmer. Es handelt sich dabei um die etwa 60 Jahre alten Eltern des Mannes, der auf dem Revier vorläufig festgenommen wurde. Die beiden Personen wurden mit mehreren Messerstichen getötet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang und den Hintergründen aufgenommen. Quelle: Stefan Tretropp

Mann (39) gesteht Doppelmord auf Polizeirevier: „Ich habe eben meine Eltern getötet“ Grausames Verbrechen im Rostocker Stadtteil Dierkow kurz vorm Jahreswechsel: Ein Mann gesteht bei der Polizei den Doppelmord an seinen Eltern – beide Leichen werden schließlich in der Wohnung des Paares gefunden. Rostock. Auf dem Polizeipräsidium Rostock ist ein Mann (39) aufgetaucht, der einen Doppelmord gestanden hat, wie die „OZ“ berichtet. Demnach habe der Mann zu den Beamten gesagt: „Ich habe eben meine Eltern getötet.“ Danach machten sich Beamte auf den Weg zu der angegebenen Adresse im Stadtteil Dierkow. Nach gewaltsamer Öffnung der Wohnungstür dann die traurige Gewissheit: Die schockierenden Angaben des Mannes stimmen. In der Wohnung fanden sie zwei Leichen – eine im Flur, eine im Schlafzimmer. Es handelt sich dabei um die etwa 60 Jahre alten Eltern des Mannes, der auf dem Revier vorläufig festgenommen wurde. Die beiden Personen wurden nach ersten Erkenntnissen mit mehreren Messerstichen getötet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum genauen Tathergang und den Hintergründen aufgenommen. Bislang gibt es noch keine genauen Details zum Motiv der Tat. RND/kiel