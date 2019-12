Pferde durch Böller erschreckt – Reiterin schwer verletzt

In Niederbayern sind in einer Reithalle mehrere Pferde durchgegangen. Grund war offenbar das unerlaubte Zünden von Böllern. Eine Reiterin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Rohr. In einer Reithalle in Niederbayern ist es zu einem schweren Unfall gekommen. Das berichtet die „Passauer Neue Presse“. Insgesamt acht Reiter hatten in dem Ort am Montagnachmittag an einer Reitstunde teilgenommen, als plötzlich mehrere Pferde durchgingen. Zwei Reiterinnen verloren dabei die Kontrolle über ihre Pferde und stürzten.

Frau muss mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus

Die Polizei geht davon aus, dass die Pferde durchgingen, weil Unbekannte in der Nähe der Reithalle unerlaubt Böller gezündet hatten. Eine 40 Jahre alte Frau aus Regensburg wurde bei dem Sturz so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Die Personen, die die Böller zur Explosion brachten, konnten bislang nicht ermittelt werden.

RND/msc