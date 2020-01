Angehende US-Gefängniswärter zeigten den Hitlergruß - viele wurden jetzt entlassen. Quelle: Department of Military Affairs and Public Safety/Courtesy of Department of Military Affairs and Public Safety

Hitlergruß auf Abschlussfoto: Dutzende Gefängniswärter entlassen Angehende Gefängniswärter in den USA zeigen auf einem Abschlussfoto den Hitlergruß. Die Aufnahme gelangt an die Öffentlichkeit, jetzt hat der Fall Konsequenzen. Charleston. Ein Foto mit Dutzenden den Hitlergruß zeigenden Nachwuchsgefängniswärtern im US-Staat West Virginia hat landesweit Entsetzen ausgelöst und Konsequenzen nach sich gezogen. Gouverneur Jim Justice teilte in einer ersten Reaktion mit, dass mehr als 30 angehende Strafvollzugsmitarbeiter, die auf dem Bild zu sehen seien, gefeuert worden seien. Ein Bericht hatte zuvor enthüllt, dass die Ausbilderin der Nachwuchskräfte sich regelrecht an der Geste ergötzt und ihre Klasse dazu ermutigt habe. Sie wurde bereits im Dezember entlassen. Das Personal des Strafvollzugs soll zudem zeitnah über den Holocaust geschult werden, wie ein Sprecher des Amts für Militärangelegenheiten und öffentliche Sicherheit bekanntgab. Ein Leiter des regionalen Büros der Anti-Defamation League habe schon zugesagt, entsprechendes Material auszuarbeiten. Die Organisation tritt gegen Diskriminierung und Diffamierung von Juden ein. Das Foto, dass die angehenden Gefängniswärter mit ausgestrecktem Arm und verschwommenen Gesichtern zeigt, war Anfang Dezember aufgetaucht. RND/AP