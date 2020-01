Brand im Affenhaus: Verdächtige stellen sich der Polizei

Ein Fahndungsaufruf der Polizei zeigt offenbar Wirkung: Nach der Pressekonferenz zum Brand in Krefeld haben sich mehrere Personen bei den Ermittlern gemeldet, die als Verursacher des Brandes infrage kommen. Die Angaben der Personen werden derzeit überprüft.

Krefeld. Am Mittag hielt die Polizei eine Pressekonferenz und verband sie mit einem Aufruf an Zeugen, sich zu melden. Offenbar war der Fahnungsaufruf erfolgreich. Nach dem verheerenden Feuer im Krefelder Zoo mit etlichen toten Menschenaffen haben sich mögliche Verursacher bei der Polizei gemeldet. Darunter sind Menschen, die als Verursacher infrage kommen können. Die Personen werden laut der Polizei vernommen, ihre Angaben müssten zunächst überprüft werden.

Weitere Informationen zum Tathergang sind erst im Laufe des Donnerstags zu erwarten. Sachverständige sind derzeit vor Ort. Vor dem Zoo legten Trauernde Bilder, Kerzen und Schilder mit der Aufschrift „Warum“ nieder. Der Zoo bleibt auch am Donnerstag noch geschlossen.

Mehr als 30 Tiere sterben

Im Krefelder Zoo kam es in der Silvesternacht zu einem furchtbaren Brand. Vermutlich durch verbotene Himmelslaternen war das Feuer im Affenhaus ausgelöst worden. Mehrere von ihnen, teils auch mit handschriftlichen Zetteln daran, waren in Krefeld sichergestellt worden. Mehr als 30 Tiere starben in den Flammen, darunter zwei Gorillas, sieben Orang-Utans und ein Schimpanse. Zwei Schimpansen überlebten wie durch ein Wunder.

RND/msk