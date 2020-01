Leipziger Silvesterbilanz: Mehr als 2500 Platzverweise am Hauptbahnhof

Die Zahl wirkt erschreckend: In der Silvesternacht ist es am Leipziger Hauptbahnhof zu mehr als 2500 Platzverweisen durch die Polizei gekommen. Körperverletzungen, illegale Böller, Schlägereien und Beleidigungen waren der Grund dafür.

Leipzig. Mehr als 2500 Platzverweise hat es in der Silvesternacht im Leipziger Hauptbahnhof gegeben. Wie die Bundespolizei mitteilte, ist das für sie ein Indiz für das offensive und konsequente Handeln und Einschreiten der Bundespolizei zur Verhinderung von Straftaten.

Innerhalb des Bahnhofes versammelten sich demnach ständig alkoholisierte Personengruppen. Die Gefahr, dass es zu tätlichen Auseinandersetzungen und missbräuchlicher Nutzung von Pyrotechnik kommt, sei damit sehr hoch gewesen. Diese Gruppen wurden des Bahnhofs verwiesen. Anderen wurde der Zutritt aufgrund mangelnder Reiseabsichten verwehrt.

Nicht alle mit Maßnahmen der Polizei einverstanden

Mit den Maßnahmen der Bundespolizei am Silvesterabend nicht ganz einverstanden zeigte sich laut Polizei ein in der Nähe von Grimma lebender 75-Jähriger. Bei der Zugangskontrolle an der Osthalle beleidigte er die Bundespolizisten und schlug auf sie ein. Die Bundespolizei hat gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Kurz vor 22 Uhr wurden die Beamten außerdem von mehreren Bürgern auf zwei junge Männer aufmerksam gemacht, die Böller umherwarfen und Personen gefährdeten. Bei der Kontrolle der beiden Personen (23, 26) stellten die Bundespolizisten illegale und manipulierte Pyrotechnik fest. Ohne Knallzeug, dafür aber mit je einem Ermittlungsverfahren, konnten die beiden ihre Silvesterfeier fortsetzen.

Gegen 2 Uhr nachts kam es außerdem an einem Seitenausgang des Hauptbahnhofs zu einer tätlichen Auseinandersetzung zweier Gruppen. Diese schlugen unter anderem auch mit verschiedenen Gegenständen aufeinander ein. Als die Beamten sich der Schlägerei näherten, flüchteten die Personen. Gemeinsam mit der Landespolizei Sachsen konnten vier Männer gestellt werden.

