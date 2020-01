Zu früh geböllert: Verschreckter Hund Tomi springt in den Tod

In Sachsen-Anhalt hat frühzeitig gezündetes Feuerwerk einen belgischen Schäferhund so in Angst und Schrecken versetzt, dass er auf ein Dach sprang. Dort konnte er sich nicht festhalten und stürzte auf eine Straße.

Wolmirstedt. Zu einem schrecklichen Vorfall ist es im Ort Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt bereits einen Tag vor Silvester gekommen: Weil frühzeitig gezündete Böller den belgischen Schäferhund Tomi erschreckt haben, soll der von einer Dachterrasse auf das Hausdach gesprungen und von dort abgerutscht und auf die Straße gefallen sein, wie die „Volksstimme“ berichtet. Demnach brach er sich dabei das Rückgrat – er musste eingeschläfert werden.

Dem Bericht zufolge beobachtete ein Radfahrer das Geschehen. Er sprach später von Kratzgeräuschen – der Hund hatte wohl noch versucht, sich am Dach festzukrallen. Der hinzugerufene Tierarzt konnte Tomi nicht mehr retten, sondern ihn nur noch von seinen Qualen erlösen.

Tomi lebte lange im Tierheim

Laut „Volksstimme“ hatte der achtjährige Tomi eine lange Zeit seines Lebens in Tierheimen verbracht. Er galt als schwierig – dass er am Ende doch noch eine erfahrene Hundebesitzerin fand, war ein Glücksfall. Doch die Zweisamkeit des Hund-Mensch-Paares hielt nicht lange an.

RND/hsc