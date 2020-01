Soldat stirbt bei Lawinenabgang in französischen Alpen

In den französischen Alpen wurde Berichten zufolge ein Soldat von einer Lawine getötet. Sein Begleiter soll bei dem Unglück schwer verletzt worden sein.

Paris. Ein Soldat ist in den französischen Alpen Berichten zufolge von einer Lawine getötet worden. Ein zweiter Soldat wurde bei dem Unglück am Donnerstag schwer verletzt, wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Bergwacht berichtete. Die beiden Männer, die in der Nähe von Grenoble stationiert waren, seien im Belledonne-Massiv unterwegs gewesen.

Die Bergretter seien kurz vor Einbruch der Dunkelheit von einem Bekannten der beiden Soldaten alarmiert worden, berichtete die Zeitung „Dauphiné Libéré“. Dieser habe die Männer Mitte 20 telefonisch nicht erreichen können. Retter suchten mit einem Hubschrauber nach den Männern. Einer von ihnen starb noch vor Ort, der andere kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen nach waren die beiden Soldaten privat in den Bergen unterwegs.

RND/dpa