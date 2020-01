Verstorbener Schauspieler: Kondolenzbuch für Jan Fedder wird in Davidwache ausgelegt

Die Hamburger Polizei will nun ein Kondolenzbuch für ihn in der Davidwache auf St. Pauli auslegen. Fedder war seit 2000 Ehrenkommissar der Hamburger Polizei.

Hamburg. Die Hamburger Polizei will am Samstag ein Kondolenzbuch für den verstorbenen Schauspieler Jan Fedder in der Davidwache auf St. Pauli auslegen. Als erste wollen sich Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) und Polizeipräsident Ralf Martin Meyer in das Buch eintragen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Im Anschluss wird das Kondolenzbuch in der Davidwache für die Öffentlichkeit bereitliegen – bis zur Trauerfeier am 14. Januar im Hamburger Michel. Der beliebte Schauspieler war am 30. Dezember in Hamburg im Alter von 64 Jahren gestorben.

Fedder war seit 2000 Ehrenkommissar der Hamburger Polizei. Seit Anfang der 90er Jahre spielte er in der ARD-Vorabendserie „Großstadtrevier“ die Rolle des Polizisten Dirk Matthies. Die Davidwache an der Reeperbahn gilt als die berühmteste Polizeiwache Norddeutschlands.

