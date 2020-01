Wohl für Wild gehalten: Vater und Tochter im Wald erschossen

Am Neujahrstag ereignete sich in den USA ein tragischer Jagdunfall. Ein 30-jähriger Mann und seine neunjährige Tochter wurden im Wald von Jägern erschossen. Vermutlich wurden sie für Wild gehalten – die beiden Opfer starben noch am Unglücksort.

Der Neujahrstag war der letzte Tag der vergangenen Hirschjagdsaison im US-Bundesstaat South Carolina. Doch für einen 30 Jahre alten Vater und seine neunjährige Tochter sollte es der letzte Tag im Leben sein, denn die beiden wurden im Wald von Jägern erschossen. Offenbar wurden sie für Wild gehalten.

Der Mann, der selbst passionierter Jäger war, und seine Tochter, die er regelmäßig mit zur Jagd nahm, konnten nicht mehr gerettet werden. Noch am Unglücksort konnten Rettungskräfte nur noch den Tod der beiden feststellen.

Medienberichten zufolge fielen die tödlichen Schüsse am Neujahrstag gegen 14.30 Uhr im Ort Walterboro. Wie die Jagdbehörde des US-Staates South Carolina am Donnerstag via Messengerdienst Twitter mitteilte, zogen in dem Gebiet vier Jäger durch den Wald, um Hirsche aufzuscheuchen.

Warum die beiden Opfer mit einem Hirsch verwechselt wurden, wird derzeit noch untersucht. Auch die Frage, ob der Vater und seine Tochter orangefarbene Warnwesten trugen, wurde bislang noch nicht offiziell beantwortet. Ebenso ist noch unklar, wer die tödlichen Schüsse abgefeuert hat.

