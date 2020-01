„Brutstätte für Grausamkeit“: Hailey Bieber kritisiert Instagram (auf Instagram)

In einem emotionalen Post beschreibt , was ihr im Leben wichtig ist. Vor allem zwischenmenschliche Beziehungen bedeuteten ihr viel. Hart ins Gericht geht sie mit den Verfassern von Hasskommentaren in sozialen Netzwerken.

Zwischenmenschliche Beziehungen sind (23) extrem wichtig. Das verrät die Ehefrau von Popmegastar Justin Bieber (25, „Sorry“) bei Instagram. Sie mag es zum Beispiel, gemeinsame Interessen zu entdecken oder die Geschichten anderer Menschen zu hören – und mit ihnen zu lachen und zu weinen. Sie versuche stets ihr Herz offenzulegen, was es ihr ermögliche, „frei zu lieben“ und „tief nachzuempfinden“. Deshalb könne sie aber auch leicht verletzt werden.

Instagram, Twitter und weitere soziale Medien seien „solch eine Brutstätte für Grausamkeit gegeneinander“, schreibt Bieber weiter. Weil Menschen sich nicht die Zeit dazu nehmen würden, „sich auf einem ehrlichen Level miteinander zu verbinden, bevor sie auf Hass zurückgreifen, beschädigt [ein solches Verhalten] das, was wirklich wunderschöne menschliche Interaktion und Verbindung sein könnte“.

: „Es schmerzt, im Internet zerrissen zu werden“

Nun könne sie den ganzen Tag behaupten, dass sie das alles nicht störe und die Worte in Kommentaren sie nicht beeinflussten, aber „es schmerzt, im Internet zerrissen zu werden!!! Es schmerzt, jeden einzelnen Tag mit anderen Menschen verglichen zu werden. Es schmerzt, dass Menschen voreilig Schlüsse ziehen. Es schmerzt, beschimpft zu werden und sich so zu fühlen, als ob man gewissen Standards nicht genügt.“

Oft liege ihr das alles schwer auf dem Herzen, sei es doch wichtig, ehrlich darüber zu sein, „wie diese Dinge uns mental und emotional beeinflussen“. Gleichzeitig wünsche sie allen ein frohes neues Jahr und hoffe, dass die Menschen 2020 mehr Verbindungen suchen.

RND/Spot