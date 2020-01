30 Himmelslaternen für die toten Affen? Hersteller empört mit Vorschlag via Twitter

Ein Hersteller von nutzt das Feuer von Krefeld, um Werbung für seine eigenen Produkte zu machen. Auf Twitter gibt es dafür viel Kritik. Auch für einen Vorschlag des Unternehmens.

Der Tod von 30 Affen im Krefelder Zoo hat große Trauer ausgelöst. Ein britisches Unternehmen, das herstellt, hat nun vorgeschlagen, der Tiere auf eine spezielle Art zu gedenken: „Lasst uns 30 anzünden, um an diese Tragödie zu erinnern“, twitterte die Firma mit Sitz in London.

Hoffentlich werde das helfen, jeden daran zu erinnern, wie wichtig es sei, nur aus hochwertigem Material zu verwenden, schreibt das Unternehmen – gemeint sind vermutlich Laternen von Night Sky Lanterns.

Zoo-Brand in Krefeld: Mehr als 30 Tiere starben

Bei dem Feuer in Krefeld waren in der Silvesternacht mehr als 30 Tiere des 1975 eröffneten Affenhauses verendet, darunter acht Menschenaffen. Es entstand ein Schaden in zweistelliger Millionenhöhe. Verursacht wurde der Brand nach den Erkenntnissen von Polizei und Staatsanwaltschaft durch drei Krefelderinnen, die in der Silvesternacht fünf sogenannte in die Luft steigen ließen. Eine dieser fliegenden Leuchtfackeln habe den Brand des Affenhauses ausgelöst.

Schon vor seinem Vorschlag hatte der britische Hersteller zu dem Unglück getwittert. „Es ist nicht die Laterne, die schuld ist, es sind diejenigen, die sie falsch benutzen.“ Diese Argumentation erregte sofort Widerspruch. Mehrere Nutzer schrieben, dass es durchaus schwierig sei, die zu sicher steigen zu lassen – und verwiesen auf andere Unglücke, in denen es große Feuer gab. Das sei nicht allein die Schuld der Nutzer.

Unter den Posts des Unternehmen hat sich eine rege Diskussion entwickelt. Mehrfach weist Night Sky Lantern darauf hin, dass sich der Hersteller für den sicheren Gebrauch seiner Produkte einsetze. Man unterstütze auch nicht die Herangehensweise des Online-Händlers Amazon. Dort gebe es viele unsichere zu kaufen.

Die nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser sieht wenigstens eine moralische Mitverantwortung bei dem Verkäufer der Himmelslaterne, die das Feuer vermutlich ausgelöst hat. „Wichtig ist auch die Frage, warum solche gefährlichen Gegenstände wie Himmelslichter bei uns so einfach in den Verkehr gebracht werden können, obwohl die Anwendung verboten ist“, sagte die CDU-Politikerin der „Rheinischen Post“.

Sie kündigte an: „Dem werden wir nachgehen. Hier scheint mir das Handelsunternehmen, das diese Himmelslichter verkauft hat, zumindest moralisch in der Mitverantwortung zu stehen.“

