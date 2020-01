“So entzückend” – Fremde helfen Rentnerin im Silvesternebel

Auf der Heimfahrt von der Silvesterfeier in Hannover geriet eine 77-Jährige mit dem Auto in dichten Nebel. Sie parkte ihr Auto, weil die Weiterfahrt zu gefährlich schien. Was dann passierte, wird die Dame so schnell nicht vergessen.

Für Inge Hühne hat das neue Jahr besonders schön begonnen. In der Silvesternacht erfuhr sie Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Die 77-jährige Rentnerin hatte in Hannover Silvester gefeiert. Gegen 3 Uhr nachts geriet sie auf der Heimfahrt in Schwierigkeiten. „Der Nebel war so dicht, das war zu gefährlich. Da musste ich den Wagen abstellen“, erzählte sie der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Eine Frau mit zwei halbwüchsigen Kindern tat dasselbe, und beide Parteien hatten mit Altwarmbüchen auch noch dasselbe Ziel.

„Die drei haben Rücksicht auf mein Tempo genommen“

„Allein hätte ich nie nach Hause gefunden“, ist die 77-Jährige vier Tage später überzeugt. „Die drei haben Rücksicht auf mein Tempo genommen und mich vor Hindernissen gewarnt. Dann gingen uns noch drei Bekannte der Frau entgegen, um uns zu helfen.“

Nur durch Rufe hätten die beiden Gruppen schließlich im Gewerbegebiet zueinander gefunden. Die Frau und ein Mann begleiteten sie danach allerdings noch bis zu ihrem eigenen Zuhaus. „Das war so entzückend und hat mich so begeistert“, schwärmt sie heute.

Es gibt eben doch noch Gutes in der Welt.

RND/wal