Der Vater weint vor Stolz: Acht Jahre alte Jägerin erschießt Elch

Sie ist die jüngste Jägerin, die jemals in Michigan einen Elch erlegt hat. Die acht Jahre alte Braeleigh war mit ihrem Vater auf der Jagd. Der ist nun mächtig stolz auf seine Tochter.

Einen zweifelhaften Rekord hat ein acht Jahre altes Mädchen in Michigan aufgestellt. Wie der Sender „Fox 18“ berichtet, ist sie die jüngste Jägerin, die in dem US-Bundesstaat jemals einen Elch erschossen hat. Demnach erlegte Braeleigh Miller das knapp 200 Kilogramm schwere Tier, als sie mit ihrem Vater auf der Jagd war.

Die beiden erzählten dem Fernsehsender, dass sie mit Hilfe eines Führers eine Gruppe Elche entdeckt hatten. Am Morgen habe dann eines Tiere genau in der Schusslinie gestanden. Das Mädchen schoss mit einem Gewehr auf das Tier. Braeleigh berichtet stolz, dass sie die Erste in ihrer Familie sei, die einen solchen Rekord aufgestellt hat. Ihr Vater berichtet, dass er Tränen in den Augen gehabt habe, weil er so stolz auf seine Tochter sei.

Der Stolz ist auch Braeleigh anzusehen: Für ein Foto posiert sie mit dem toten Tier, den Kopf des Elches auf ihrem Knie. Und wenn sie groß sei, wolle sie ihre Kinder sich auch mit auf die Jagd nehmen, sagte sie.

pach/RND