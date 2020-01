Für mehr Wärme: Studenten aus Hannover produzieren Mützen für Obdachlose

Ein junges Studentenpaar aus Hannover hat Mützen für Obdachlose produzieren lassen. Das Konzept: Wer ein Teil kauft, bekommt ein zweites für Wohnungslose dazu. Was Merle Schoon und Enno Werbermann damit bezwecken wollen.

Hannover. Als die Studenten Merle Schoon (25) und Enno Webermann (25) aus Ostfriesland nach Hannover gezogen sind, waren sie schockiert, wieviele Menschen in der Stadt auf der Straße leben. Das konnten sie nicht mit ansehen: Wie die „Neue Presse“ (NP) berichtet, hat das Paar warme Mützen produzieren lassen – wer eine kauft, bekommt eine zweite zum halben Preis dazu, die dann einem Obdachlosen geschenkt werden soll.

Der Idee für dieses Projekt war der „Neuen Presse“ zufolge bereits Engagement für Wohnungslose vorangegangen. So hatte Studentin Merle Schoon einmal im Monat Lunchpakete an Obdachlose verteilt, und an Weihnachten 2018 hatten sie auf das gemütliche Familienfest verzichtet und stattdessen Essen, Kaffee und Kleidung an Obdachlose verteilt. Zum vergangenen Weihnachten im Jahr 2019 entstand dann die Idee mit den Mützen.

Mützenaktion für Obdachlose sehr erfolgreich

Regelmäßig setzt sich das Paar auch mal zu Obdachlosen und unterhält sich länger mit ihnen. „Solche Schicksale gehen nicht einfach an uns vorbei“, so die beiden Ostfriesen zur NP. Mit der Mützenaktion wollten sie auch andere Menschen dazu motivieren, Menschen auf der Straße zu helfen.

Und das klappt: Die Mützen waren laut der Zeitung innerhalb von 48 Stunden ausverkauft. Und das nächste Projekt ist bereits in Planung: Sie wollen eine Crowdfunding-Aktion im Internet starten, um Geld für eine Pullover-Produktion zu sammeln.

RND/hsc