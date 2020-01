Sechs Tote in Südtirol: Welche Strafe droht dem betrunkenen Unfallfahrer?

In Südtirol ist ein Mann in eine deutsche Reisegruppe gefahren. Sechs junge Deutsche starben bei dem Unfall. Der Fahrer hatte mindestens 1,9 Promille Alkohol im Blut – ihm droht eine lange Gefängnisstrafe.

Luttach. Ein betrunkener Autofahrer ist in eine Gruppe deutscher Skitouristen in Südtirol gerast und hat sechs junge Menschen getötet. Die Urlauber im Alter zwischen 20 und 25 Jahren seien in der Nacht zu Sonntag in Luttach noch am Unfallort gestorben, bestätigte die Feuerwehr. Elf Menschen seien verletzt worden. Die meisten Opfer kamen aus Nordrhein-Westfalen, wie Ministerpräsident Armin Laschet bekannt gab. Ein Todesopfer kam außerdem aus Niedersachsen, eins aus Hamburg.

Der Fahrer des PS-starken Sportwagens war vermutlich stark betrunken, als er die Touristen tötete. Ein Polizeisprecher in Bozen sagte, ein erster Test habe mehr als 1,9 Promille ergeben. Ob es ein Atem- oder Bluttest war, war unklar.

Der Mann, ein 27 Jahre alter Mann aus der Region, sei in ein Krankenhaus gekommen und werde auch auf Drogen untersucht. Der Fahrer wurde festgenommen. Ihm wird unter anderem mehrfache Tötung im Straßenverkehr vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Verschiedene Medien, darunter der Schweizer „Tagesanzeiger“, berichten, dass dem Fahrer bis zu zwölf Jahre Freiheitsstrafe drohen.

Fahrer war vermutlich nicht nur betrunken, sondern auch viel zu schnell

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun nicht nur, ob der Mann im Rausch war, sondern auch, ob er zu schnell unterwegs war. In Luttach gab es aus dem Ort seit längerem Klagen über Autos, die auf der Hauptstraße rasen und über mangelnde Kontrollen.

