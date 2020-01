Michael Wendlers Freundin Laura: Hat sie sich für den Playboy ausgezogen?

Die 19-jährige Freundin von Schlagerstar Michael Wendler soll sich für die kommende Ausgabe des “Playboy” ausgezogen haben. Das sorgt vor allem wegen des Timings für Wirbel.

Ganz schön viel los in der Familie von Michael Wendler: Am Freitag zieht seine Ex-Frau Claudia Norberg ins RTL-Dschungelcamp ein. Was sie dort über das Ehe-Aus mit dem Ballermann-Sänger erzählt? Noch ungewiss. Gleichzeitig soll aber seine neue Freundin Laura Müller anderswo für Aufmerksamkeit sorgen: Laut „RTL.de“ soll die 19-Jährige in der kommenden Ausgabe des „Playboy“ zu sehen sein.

Das wäre nicht nur wegen des Timings um den Dschungelcamp-Einzug der Wendler-Ex überraschend, sondern auch, weil in den vergangenen Jahren zu diesem Zeitpunkt immer eine Teilnehmerin der RTL-Sendung auf dem Titel war. Kommentiert hat die 19-Jährige das Gerücht allerdings bislang nicht – auch vom Playboy fehlt noch eine offizielle Bestätigung. Aber spätestens Donnerstag wird das Geheimnis gelüftet: Dann nämlich erscheint die neue Ausgabe des Männer-Magazins.

RND/lob