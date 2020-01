Jan Fedder: Tim Mälzer trug seinen Sarg aus dem Haus

Schauspieler Jan Fedder und Fernsehkoch Tim Mälzer verband mehr als das Leben in der Öffentlichkeit. Als der Sarg von Fedder aus dessen Wohnung in Hamburg getragen wurde, gab ihm Mälzer das letzte Geleit.

Hamburg. Er kam im Rollstuhl zu Mälzers Hochzeit, Mälzer wiederum besuchte ihn am Drehort von „Großstadtrevier“: Den am 30. Dezember verstorbenen Jan Fedder und TV-Koch Tim Mälzer verband eine enge Freundschaft. So eng, dass Mälzer einer der ersten war, der in der Wohnung des toten Schauspielers auf St. Pauli ankam. Das berichtet die „Bild“-Zeitung.

Demnach soll Fedders Frau Marion den besten Freund ihres Mannes aus Spanien angerufen habe, als dieser nicht ans Telefon ging. Der beste Freund fand Fedder tot in seiner Wohnung. Nur wenig später soll auch Mälzer dort eingetroffen sein und zusammen mit anderen Freunden den Sarg des Schauspielers über die Treppe ins Freie getragen haben.

Fedder wurde tot in seiner Wohnung gefunden

Jan Fedder starb am 30. Dezember in seiner Wohnung, er wurde 64 Jahre alt. Fedder war schon vor langer Zeit an Krebs erkrankt und musste im September beim Dreh des „Großstadtrevier“ aussetzen.

In einer Talkshow mit Reinhold Beckmann hatte der Schauspieler im vergangenen Jahr gesagt: „Krebs, Brüche, Entzündungen. Alles, was man kriegen kann, hatte ich. Mein Körper war zeitweise so schwach, dass ich nicht mal mehr den Telefonhörer abnehmen konnte.“ Er hatte seine Trauerfeier bereits geplant, sagte er damals.

