Fall Weinstein: Wie eine Geschworenenjury ausgewählt wird

Am Montag beginnt der Prozess gegen Ex-Filmmogul Harvey Weinstein: Er soll Dutzende Frauen sexuell belästigt und zum Teil sogar vergewaltigt haben. Doch zuerst muss eine Jury aus Geschworenen zusammengestellt werden.

Mehr als zwei Jahre nach Bekanntwerden der Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Harvey Weinstein (67) startet am Montag in New York der mit großer Spannung erwartete Prozess gegen den früheren Hollywood-Mogul. Am Obersten Gericht des Bundesstaates New York in Manhattan wollte Richter James Burke einem Gerichtssprecher zufolge zunächst gerichtliche Formalitäten erledigen, bevor dann – wahrscheinlich am Dienstag – mit der Jury-Auswahl begonnen werden kann.

Doch wie funktioniert die Jury-Auswahl eigentlich – und was sind die Schwierigkeiten im Fall Weinstein, dem sexuelle Belästigung und Vergewaltigung von Dutzenden Frauen, darunter Prominente wie Angelina Jolie, Ashley Judd, Uma Thurman oder Salma Hayek, vorgeworfen wird?

Jury-Auswahl erstmal nach Zufallsprinzip

Die Auswahl funktioniert erstmal nach dem Zufallsprinzip: Fast jeder Amerikaner ab 18 Jahren hat die Pflicht, alle paar Jahre „jury duty“ zu leisten. Wer dran ist, muss sich zum Gericht begeben, kommt dann, wenn eine Jury gebraucht wird, nach dem Zufallsprinzip in die engere Auswahl und wird von den Anwälten der beiden Parteien ausführlich befragt, um jegliche Art von Befangenheiten auszuschließen. Die Befragung dauert so lange, bis die Anwälte eine passende Jury zusammengesucht haben. Bei der Auswahl der Geschworenen müssen sich Staatsanwaltschaft und Strafverteidigung einig sein.

In den USA besteht die Jury meist aus zwölf, selten auch mehr, Personen – sie müssen sich am Ende über das Urteil einig sein. Die Geschworenen sollen möglichst unvoreingenommen sein und sollen keine Vorkenntnisse über den Fall haben. Das dürfte in dem öffentlich-wirksamen Prozess gegen Weinstein schon problematisch werden: Denn der Fall Weinstein ist seit längerer Zeit sehr präsent in den Medien. Die Vorwürfe gegen den ehemaligen Filmmogul und die daraus resultierende #MeToo-Debatte haben ein großes Polarisierungs-Potenzial.

Jury soll unvoreingenommen sein

Um eine eventuelle Voreingenommenheit zu erkennen, sollen bei der Zusammenstellung der Jury unter anderem auch die Social-Media-Aktivitäten der in Frage kommenden Personen ausgewertet werden. Wer sich da schon zur #MeToo-Debatte geäußert hat oder sich gar an den Beschuldigungen gegen Weinstein beteiligt, hat wohl keine Chance, Geschworener zu werden.

Bei so einem schlagzeilenträchtigen Prozess wie dem gegen Weinstein kann die Auswahl einige Tage dauern – einige Beobachter gehen in diesem Fall sogar von bis zu zwei Wochen aus.

RND/hsc/dpa