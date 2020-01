Frau will Telefon in der Mikrowelle trocknen – Feuerwehr muss anrücken

Eine Frau in Baden-Württemberg hat in der Nacht zu Dienstag ihr Telefon in der Mikrowelle erhitzt. Mit der unüberlegten Aktion wollte sie das nass gewordene Gerät trocknen. Das jedoch ging gehörig schief.

St. Georgen. Eine Frau in Baden-Württemberg hat mit einer unüberlegten Aktion einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die 53-Jährige hatte in St. Georgen im Schwarzwald-Baar-Kreis ihr nass gewordenes Telefon in der Mikrowelle erhitzt, um es zu trocknen. Doch das ging gehörig schief.

Das schnurrlose Gerät verschmorte und qualmte so stark, dass es in der Nacht zu Dienstag die Brandmelder im Gebäude auslöste. Die Feuerwehr rückte umgehend an, ein Feuer brach aber nicht aus.

Telefon und Mikrowelle sind Schrott

Die Feuerwehr lüftete die verrauchten Räumen. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der Vorfall ereignete sich laut Feuerwehr in der Teeküche eines Altenheims.

Mikrowelle und Telefon seien nicht mehr zu gebrauchen. „Die 53-Jährige wird Mikrowellengeräte wohl zukünftig nur noch zweckmäßig zum Kochen verwenden“, teilte die Feuerwehr abschließend mit.

RND/msc/dpa