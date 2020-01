Lastwagen verliert 100 Kisten Bier

In Stuttgart hat ein Lastwagen beim Abbiegen wertvolle Ladung verloren. Mindestens 100 Kisten Bier krachten auf die Straße. Die Polizei schätzt den Schaden durch die vergossenen Getränke auf mehrere Tausend Euro.

Stuttgart. Mindestens 100 Kisten Bier hat ein Lastwagen in Stuttgart beim Abbiegen verloren. Nach Angaben der Polizei wollte der Fahrer des Lasters am Dienstag in eine Straße einbiegen, als sich plötzlich eine Seitenklappe des Anhängers öffnete. Daraufhin stürzten die geladenen Bierkisten auf die Fahrbahn.

Die Straße wurde mit einer Kehrmaschine gereinigt. Die Polizei schätzte den Schaden durch das vergossene Bier auf mehrere Tausend Euro.

