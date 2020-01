Schlimme Schmerzen: RTL-Moderatorin Roberta Bieling hat Nierenkoliken

Es seien die schlimmsten Schmerzen in ihrem Leben gewesen, sagt Roberta Bieling. Am Wochenende erlitt die RTL-Punkt-12-Moderatorin Nierenkoliken und musste in die Notaufnahme gebracht werden.

In der vergangenen Woche stand RTL-Moderatorin Roberta Bieling noch für „Punkt 12“ vor der Kamera, doch am Wochenende hatte sie plötzlich starke Schmerzen, „es waren die schlimmsten Schmerzen meines Lebens“, sagte sie im RTL-Interview mit ihrer Kollegin Katja Burkard. Demnach sei sie am Sonntag mit leichten Schmerzen aufgewacht, es sei aber binnen Minuten schlimmer geworden. Ihr Mann habe sie ins Krankenhaus gefahren – sie habe ihn jammernd angefleht, über rote Ampeln zu fahren, weil sie fürchtete, ohnmächtig zu werden.

Im Krankenhaus weinte die Moderatorin vor Schmerzen

In der Notaufnahme habe sie sich sofort auf eine Liege gelegt und vor Schmerzen geweint. „Ich kam mir vor wie im Mittelalter.“ Die Diagnose: Sie litt an Nierenkoliken, eine Krankheit, die häufiger bei Männern auftritt als bei Frauen. Der Grund sei wohl, dass sie zu wenig trinke. Auch fettiges Essen oder andere Dinge könnten die Harnausgänge verstopfen, was zu einer Nierenkolik führen kann.

Auch etwas Positives konnte sie dem abgewinnen: In der Notaufnahme wurde sich rührend um die 44-Jährige gekümmert. „Diese Menschen verdienen ganz, ganz viel Wertschätzung“, sagte sie. „Ich wünsche mir, dass die Leute besser bezahlt werden und mehr Anerkennung verdienen.“

RND/msk