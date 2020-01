Wendlers Laura nackt im Playboy: “Mich muss nicht jeder lieben”

Model Laura Müller hat sich für den Playboy ausgezogen. Im Interview mit dem Männermagazin erzählt die Wendler-Freundin einige private Details. Und: Es geht auch um ihr Aussehen und das Thema Schönheits-OPs.

Wendler-Freundin Laura Müller sorgt für große Diskussionen in der Promiwelt – sie hat sich nämlich für den Playboy ausgezogen. Das Heft mit den freizügigen Bildern ist noch gar nicht erschienen. Schon jetzt wurden allerdings Teile des Interviews veröffentlicht.

Darin plaudert die 19-Jährige auch ein paar private Details aus. „Ich bin nicht schüchtern und sage gern, was ich denke. Auch wenn es um Sex geht“, so Müller gegenüber dem Männermagazin.

Umgang mit dem Hass im Netz

Dass sie und Schlagersänger Michael Wendler als Paar polarisierten, scheint ihr durchaus bewusst zu sein. Gerade im Netz bekommt die 19-Jährige häufig negative Kommentare. „Ich bin zurzeit so glücklich wie noch nie und kann heute sehr gut über diesen Dingen stehen“, entgegnet sie. „Mich kann und muss nicht jeder lieben. Ich finde aber, dass jeder Mensch Respekt verdient hat.“

Diese Selbstsicherheit hatte sie zunächst nicht: „Du wirst gehasst für Sachen, für die du nichts kannst, von Leuten, die dich nicht kennen. Mit dieser Missgunst umzugehen ist am Anfang natürlich schwierig.“

„Michael liebt mich nicht, weil meine Brüste perfekt sitzen“

Auch auf das Thema Schönheits-OPs geht Müller ein: „Mir wird ja zum Beispiel oft unterstellt, dass ich eine gemachte Nase hätte. Selbst meine Ohren habe ich angeblich operieren lassen. Ich kann aber sagen: All is nature! Auch meine Brüste und meine Lippen. Das möchte ich auch den jungen Frauen und Mädchen sagen: dass man nicht perfekt oder operiert sein muss. Ich will das nicht verteufeln, aber ich finde es wichtig, dass das vor allem junge Frauen wissen: Man sollte sich so akzeptieren, wie man ist. Niemand kann etwas für sein Aussehen.“

Ihr Michael liebe sie zum Beispiel nicht, „weil meine Brüste immer perfekt sitzen, sondern weil er mich als Mensch liebt“, so Müller. Der habe sie übrigens sofort unterstützt, als die Anfrage vom Playboy kam. „Er war nicht eifersüchtig“, so Müller gegenüber der „Bild-Zeitung“.

RND/msc