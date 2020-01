Oliver Pocher über Wendler-Freundin Laura: „Sie macht alles falsch”

Laura Müller, die Freundin von Michael Wendler, sorgt gerade mit Fotos im „Playboy” für Aufsehen. Comedian Oliver Pocher findet das nicht gut – und findet auch noch kritische Worte für den Schlagersänger.

Am Donnerstag erscheint die neue Ausgabe des „Playboy“ – mit Laura Müller, der Freundin von Michael Wendler, auf dem Cover. Das sorgt seit Tagen für viel Diskussionsstoff – auch bei anderen Prominenten.

So wurde Oliver Pocher von seinen Fans bei Instagram gefragt, was er von Lauras Fotos hält. Der Comedian findet daraufhin deutliche Worte: „Besser jetzt als mit 17 … Und sie macht alles falsch!!!“ Auch ihren Freund, Schlagersänger Michael Wendler, kritisiert Pocher: „Vielleicht sollte ihr das ein 2,5-mal so alter Freund mal sagen! Aber sie wird uns die nächsten Jahre in diversen Trashformaten unterhalten.“ Laura Müller und ihren Freund scheint diese Kritik nicht zu berühren – sie posten weiter fleißig Urlaubsbilder aus Panama.

RND/lob