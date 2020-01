Sieben Menschen getötet: Unfallfahrer aus Südtirol kommt in U-Haft

Betrunken und vermutlich zu schnell – so fuhr ein Südtiroler in eine Gruppe junger deutscher Touristen. Bei einem Haftprüfungstermin entschied ein Richter jetzt, dass der 27-Jährige in Haft bleiben muss. Ihm droht eine langjährige Haftstrafe.

Bozen. Der Autofahrer, der in Südtirol betrunken sieben junge Deutsche getötet hat, kommt in Untersuchungshaft. Das ordnete ein Richter bei einem Haftprüfungstermin an, berichtet der Sender RTL. Der Anwalt des Mannes habe demnach nicht beantragt, dass sein Mandant auf freien Fuß komme. Ihm drohen wegen der Schwere des Unglücks bis zu 18 Jahre Haft.

Der 27-Jährige war am Sonntag in eine Gruppe junger Skitouristen gerast. Dabei starben sieben Menschen, weitere zehn wurden verletzt. Die Ermittlungen der Behörden in Südtirol hatten einen Alkoholwert von fast zwei Promille ergeben. Außerdem gehen die Ermittler von überhöhter Geschwindigkeit aus. Der Mann war am Tag nach der Alkoholfahrt aus dem Krankenhaus in Bruneck entlassen und ins Gefängnis nach Bozen gebracht worden. Dort wird er nach der Entscheidung des Haftrichters vorerst auch bleiben.

RND/seb