Herzzerreißend: Wombat mit Brandwunden kreuzt eine Straße

Ein mit schweren Brandwunden übersäter Wombat kreuzt eine Straße in New South Wales. Ein Radfahrer hält an, um dem verletzten Vierbeiner etwas Wasser zu geben. Sein trauriges Video zeigt exemplarisch das ganze Elend eines von Feuern verheerten Kontinents.

Die Suche nach Wasser und Nahrung gehört zum Alltag der Wombats in Australien. Derzeit aber herrscht eine Ausnahmesituation, die wohl schlimmste, die die Tierwelt des Kontinents je erlebt hat. In dem von Riesenfeuern verheerten Land ist Essen und Trinken für die Beuteltiere kaum noch zu finden, von Schutz ganz zu schweigen. Jetzt wurde ein Radfahrer Zeuge, wie sich die Tragödie auf einzelne Tiere auswirkt.

Radfahrer entdeckt mit Brandwunden übersätes Tier

Ein aus den Feuern entkommener Wombat kreuzte den Weg von Michael Richardson, als der am Sonntagmorgen nahe Kulnura an der Küste von New South Wales mit dem Rad unterwegs war.

Richardson filmte das langsam trottende Tier, nachdem er ihm aus seiner Wasserflasche zu trinken gegeben hatte, wie die australische Ausgabe der „Daily Mail“ am Dienstag berichtete. „Es schien ein wenig verwirrt zu sein, während es am Straßenrand nach etwas zu essen suchte“, berichtete Anderson der Nachrichtenagentur Press Association. „Sein Fell war an einigen Stellen verbrannt. Es war herzzerreißend.“

Das erschütternde Video, das nur elf Sekunden dauert, endet, kurz bevor das Tier, dessen Fell zu rauchen scheint, in die gegenüberliegenden Büsche eintaucht und verschwindet.

Koalas mit geschmolzenen Fingernägeln müssen eingeschläfert werden

Schätzungen gehen davon aus, dass in den seit Oktober wütenden australischen Großfeuern mehr als eine Milliarde Tiere verbrannt sind. Apokalyptische Bilder aus Batlow in New South Wales zeigten bereits am Samstag Hunderte toter Kängurus am Straßenrand. Mehr als die Hälfte der Koalapopulation der südlich von Adelaide gelegenen Känguruinsel – geschätzte 25.000 Exemplare – soll bis jetzt in den Buschfeuern umgekommen sein. Sam Mitchell, Mitbesitzer des Wildlife Parks auf der Insel, berichtete dem australischen „Guardian“, dass er und seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich derzeit um 50 verletzte Koalas kümmerten.

Die Brandwunden von einem Drittel der Koalas, die Menschen zum Park brächten, sind laut Mitchell so extrem, dass die Tiere nicht mehr zu retten seien. „Wir sehen viele verbrannte Vorder- und Hinterpfoten – weggeschmolzene Fingernägel. Für viele sind die Brandwunden zu schlimm.“ Die betroffenen Tiere würden, um ihre Schmerzen zu beenden, eingeschläfert.

