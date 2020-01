Polizei stoppt XXL-Einkaufswagen auf Autobahn

Da staunte am Dienstag so mancher Autofahrer auf der A45: Ein Autofahrer hatte auf einem Anhänger einen riesengroßen Einkaufswagen geladen. Weil das Gefährt schlecht verzurrt war, stoppte die Polizei den Fahrer und bat ihn zur Nachbesserung.

Dortmund. Man kennt das: Einkaufswagen machen sich schnell mal selbständig. Und bevor man die Heckklappe seines Wagens geöffnet hat, ist das voll beladene Gefährt gegen das Nachbarauto gekracht. Kratzer im Lack. Ausgerechnet ein Mercedes! Das wird nicht billig.

Teuer hätte auch ein besonderer Einkaufswagen seinen Transporteur zu stehen kommen können. Ein riesengroßes Exemplar auf einem Autoanhänger hat die Autobahnpolizei in Dortmund auf den Plan gerufen. Weil das XXL-Gefährt nur notdürftig auf dem Anhänger gesichert war, stoppten die Beamten das Gespann am Dienstag auf der A45 in der Nähe der Anschlussstelle Dortmund-Süd.

Der Fahrer bekam eine Anzeige: Mangelnde Ladungssicherung

„Der Wagen stand recht locker drauf“, sagte Polizeisprecherin Dana Seketa am Mittwoch. Es hätte schlimme Folgen haben können, wenn der Einkaufswagen auf die Fahrbahn gerollt wäre.

Der 39-jährige Fahrer durfte erst weiterfahren, nachdem er Gurte erneuert und die übrigen wieder festgezurrt hatte. Eine Anzeige wegen mangelnder Ladungssicherung bekamen er und der Halter des Gespanns trotzdem. Die Polizei vermutet, dass der Riesenwagen zu Werbezwecken angefertigt wurde. Herkunft und Ziel der Fahrt wurden nicht bekannt.

RND/dpa/hal