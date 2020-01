Trauer bei spanischen Royals: Tante von König Felipe gestorben

Die spanischen Royals trauern: Seit vergangenem Sonntag wurde sie in einem Krankenhaus in Madrid behandelt. Wie spanische Medien berichten, sollen ihre fünf Kinder und ihre Schwester Margarita an ihrem Krankenbett gewesen, als sie starb.

Madrid. Die Tante von Spaniens König Felipe VI., Infanta Pilar de Borbón, ist am Mittwoch im Alter von 83 Jahren in einem Madrider Krankenhaus gestorben. Seit vergangenem Sonntag sei die ältere Schwester von Altkönig Juan Carlos in der Klinik „Ruber International Hospital“ behandelt worden, berichtete das spanische Fernsehen. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez drückte der gesamten Königsfamilie auf Twitter sein Beileid aus und postete ein Foto der Infantin. „Wir bedauern diesen Verlust“, schrieb Sánchez.

Die Tante von König Felipe VI. litt schon seit längerer Zeit an Darmkrebs und war bereits mehrfach in Kliniken behandelt worden. Ihre fünf Kinder und ihre Schwester Margarita seien an ihrem Krankenbett gewesen, als sie starb, berichteten spanische Medien. Juan Carlos und Altkönigin Sofía hatten sie noch am Morgen besucht.

Gutes Verhältnis zwischen Juan Carlos und seiner Schwester

Die Infantin wurde 1936 als Tochter von Juan de Borbón y Battenberg (1913-1993) und María de las Mercedes de Borbón y Orléans (1910-2000) im französischen Cannes geboren. Zeitweise lebte Pilar in den vergangenen Jahren auch auf Mallorca. Als ihr Bruder Juan Carlos sich im vergangenen Juni fünf Jahre nach seiner Abdankung offiziell aus dem öffentlichen Leben zurückzog und bei einem Stierkampf nahe Madrid seinen Abschied feierte, war die Infantin noch an seiner Seite. Die Geschwister sollen sich sehr gut verstanden haben.

RND/dpa