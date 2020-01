Von Lastwagen überfahren: Radfahrerin in Berlin tödlich verunglückt

Wenige Tage nach Jahresbeginn ist die erste tote Radfahrerin in Berlin zu beklagen. Die Frau verunglückte am Mittwoch am Kottbusser Tor unter einen Lastwagen. Unklar blieb zunächst, wie das Unglück passieren konnte.

Berlin. In Berlin-Kreuzberg ist eine Radfahrerin von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Der Unfall ereignete sich am Mittwochnachmittag am Kottbusser Tor, wie die Feuerwehr vor Ort mitteilte. Zur Bergung musste die Feuerwehr den Lkw anheben. Der Fahrer und ein Passant erlitten einen Schock und wurden vom Rettungsdienst betreut. Die Feuerwehr war zunächst mit 40 Einsatzkräften und 10 Fahrzeugen vor Ort.

Der Unfall ereignete sich am Kreisverkehr auf Höhe der Kreuzung von Kottbusser Straße und Skalitzer Straße. Zum Unfallhergang und dazu, ob sich dieser beim Abbiegen des Lastwagens ereignete, konnte ein Sprecher der Polizei am späten Mittwochnachmittag noch keine Angaben machen. Die Unfallstelle wurde unter anderem mit einer Drohne vermessen. Die Skalitzer Straße in Richtung Friedrichshain blieb am Abend zunächst gesperrt.

40 Verkehrstote in Berlin im letzten Jahr

Es handelt sich um die erste durch einen Verkehrsunfall ums Leben gekommene Radfahrerin in Berlin in diesem Jahr. Das erste Todesopfer im Straßenverkehr ist sie jedoch nicht: Bereits am Montag starb ein 81-Jähriger im Krankenhaus, nachdem er mehrere Tage zuvor in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Senior war am Donnerstag gestürzt, als seine Frau in der Adalbertstraße in Berlin-Kreuzberg von einem Kastenwagen erfasst wurde.

Im vergangenen Jahr gab es in Berlin 40 Verkehrstote: 24 Fußgänger, 6 Radfahrer, 6 Autoinsassen, 2 Motorradfahrer sowie 2 Bus- oder Lastwagenfahrer.

