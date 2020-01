Nach Erkrankung von Justin Bieber: Avril Lavigne ruft zu Spenden auf

Justin Bieber hat öffentlich gemacht, dass er an Borreliose erkrankt ist. Nun hat sich auch Avril Lavigne zu Wort gemeldet, die ebenfalls stark unter der Krankheit litt. Sie ruft zu Spenden für Erkrankte auf.

Der kanadische Sänger Justin Bieber („Sorry“) leidet nach eigenen Angaben an Lyme-Borreliose. Die von Zecken übertragene Infektionskrankheit sei erst vor kurzem bei ihm diagnostiziert worden, auch wenn er schon länger infiziert war, schrieb er am Mittwoch (Ortszeit) auf Instagram.

Der 25-Jährige beklagte in seinem Instagrampost, dass viele Menschen in jüngster Zeit sein schlechtes Aussehen kritisiert und behauptet hätten, dies liege am Drogenkonsum. Er habe aber neben der Borreliose-Erkrankung auch mit Pfeifferschem Drüsenfieber zu kämpfen gehabt, „welches meine Haut, Gehirnfunktion, Energie und allgemeine Gesundheit beeinträchtigt hat“. Er habe ein paar harte Jahre hinter sich, bekomme jetzt aber die richtige Behandlung mit der er diese „unheilbare Krankheit“ überstehen werde. „Ich werde zurückkommen und besser sein denn je“, versprach er.

Auf das Geständnis von Bieber hat nun auch Sängerin Avril Lavigne auf Instagram mit einem eigenen Post reagiert. „Es gibt zu viele Menschen, die diese schwächende Krankheit haben! Menschen, die ich liebe und die mir am Herzen liegen, und viele Freunde und Fans, denen ich begegnet bin“, schreibt sie. Und auch sie selbst sei an Lyme-Borreliose erkrankt, die Diagnose ist aber schon länger her: „Ich war wirklich krank und habe um mein Leben gekämpft. Das Schreiben von #HeadAboveWater hat mir geholfen, das Schlimmste zu überstehen, aber die schlechten Tage kommen und gehen immer noch“, erzählt sie in dem Post. Das Album „Head Above Water“ veröffentlichte Lavigne Anfang des Jahres 2019, darin verarbeitet sie ihren Kampf mit der Lyme-Borreliose.

„Lyme-Borreliose ist in allen 50 Bundesstaaten der USA und in JEDEM Land der Welt mit Ausnahme der Antarktis verbreitet“, schreibt Lavigne über die Krankheit. „Es ist eine globale Pandemie, aber KEINE globale Priorität. Ich möchte nicht, dass andere so leiden, wie ich es getan habe, und aus diesem Grund ist es jetzt meine Mission, die Aufmerksamkeit auf die Krankheit zu lenken und Spenden zu sammeln, die dazu beitragen, diese lebensverändernde Krankheit auszurotten.“ Anschließend verweist sie in ihrem Post auf ihre eigene Stiftung, die an Lyme-Borreliose erkrankte Menschen unterstütze.

Was ist Lyme-Borreliose?

Borreliose (auch: Lyme-Borreliose) ist eine Infektionskrankheit, die durch Zeckenstiche übertragen wird. Die Erkrankung kann unterschiedlich schwer verlaufen und die Haut, das Nervensystem, die Gelenke und das Herz befallen, informiert die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Häufig geht die Infektion ohne Symptome einher. Deswegen ist eine Erkrankung an Borreliose oft schwer zu erkennen.

Ein typisches Warnsignal ist laut BZgA die Wanderröte (Erythema migrans), eine mindestens fünf Zentimeter große, ringförmige Hautrötung mit einer blassen Mitte. Sie breitet sich normalerweise über drei bis 30 Tage vom Stich immer weiter aus. Dazu kommt es häufig zu Symptomen wie Fieber, Lymphknotenschwellungen und Muskel-und Gelenkschmerzen. Bleibt eine Borreliose unbemerkt und wird nicht behandelt, kann sie das Nervensystem befallen. Man spricht von einer Neuroborreliose.

RND/hsc