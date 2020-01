Kunde rastet aus, weil er mit Subway-Cookies unzufrieden ist

Weil die Kekse der Fast-Food-Kette Subway nicht schmeckten, ist ein Kunde in Düsseldorf ausgerastet. Er attackierte einen Mitarbeiter, die Polizei ermittelt. Was genau dem Mann an den Cookies nicht passte, ist unklar.

Düsseldorf. Weil ihm die Kekse nicht passten, ist ein Kunde in einem Düsseldorfer Subway-Schnellrestaurant ausgerastet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte er dort einige Cookies gekauft und mitgenommen. Kurze Zeit später rief er in der Filiale an und reklamierte in sehr ungehaltenem Ton, aber ohne Erfolg, die Kekse.

Daraufhin kam der Mann noch einmal in das Restaurant, schrie herum und ging hinter den Verkaufstresen. Dort drängte er den Angaben zufolge einen Mitarbeiter zur Seite, griff sich vier Cookies und lief zum Ausgang. Als ein Mitarbeiter ihn aufhalten wollte, attackierte er ihn mit den Fäusten und flüchtete dann mit einem Auto.

Die Polizei ermittelt. Was der Unbekannte an den Keksen auszusetzen hatte, konnte ein Sprecher nicht sagen.

RND/dpa