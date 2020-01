Fünf Tage nach letztem Verschwinden: Polizei sucht Amr E.

Nur fünf Tage, nachdem die Polizei einen ausgerissenen Patienten einer Psychiatrie in Kassel fand, ist der Mann schon wieder verschwunden. Die Polizei bittet um Hinweise der Bevölkerung.

Bereits zum zweiten Mal innerhalb einer Woche sucht die Polizei in Kassel nach Amr E. Der 36-Jährige ist derzeit per richterlichem Beschluss in der Psychiatrie untergebracht, wo er vergangene Woche allerdings ausbüchsen konnte. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung wurde er am Samstag – vier Tage nach seinem Verschwinden – schließlich in der Innenstadt gefunden und zurück in die Klinik in Kassel-Niederzwehren gebracht.

Doch nur fünf Tage später ist der Mann wieder verschwunden. Wie genau er die Klinik erneut unbeobachtet verlassen konnte, ist noch unklar. Die Polizei bittet die Bevölkerung nun erneut um Mithilfe. E. ist 1,75 Meter groß, schlank und hat zurückgegelte schwarze Haare. Vermutlich ist er komplett schwarz bekleidet.

E. ist auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen. Nimmt er diese nicht, könne er zu aggressivem Verhalten neigen. Deshalb sollen Zeugen, die den Mann entdecken, umgehend die Polizei rufen, den 36-Jährigen aber nicht ansprechen.

Wer generell Hinweise auf den Verbleib des Mannes hat, soll die Polizei unter der Rufnummer 0561 9100 kontaktieren. Wird Amr E. hingegen gesichtet, sollten Passanten den Notruf 110 wählen, heißt es in einer Polizeimitteilung.

RND/msk